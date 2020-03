Macau Legend prevê abertura de hotel e casino em Gamboa/Ilhéu de Santa Maria no final de 2021

O grupo Macau Legend anunciou que prevê inaugurar no final de 2021 o hotel-casino na cidade da Praia depois de em 2019 ter previsto a conclusão da obra para final deste ano.

“Em Cabo Verde, a construção do novo complexo de hotel e casino está em andamento e esperamos uma abertura gradual deste negócio no final de 2021”, apontou o grupo, em comunicado.

Na mesma nota, o grupo explicou que o “plano de construção do complexo hoteleiro e casino está actualmente a ser analisado”.

Ainda assim, “todo o trabalho arquitectónico externo do prédio de escritórios, bem como a construção de uma ponte e estrada de acesso que liga ao ilhéu da Praia foi concluída”, acrescentou.

No mesmo comunicado, o grupo anunciou perdas de 190,2 milhões de dólares de Hong Kong (22,3 milhões de euros) em 2019, quando no ano anterior registou lucros 223 milhões de euros.

O grupo, a operar vários casinos em Macau sob a bandeira da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), anunciou que o empresário David Chow deixa o cargo de CEO com efeito imediato, mas mantém-se como director executivo e co-presidente do conselho de administração. O lugar do empresário é agora ocupado pela mulher, Melinda Chan.

Em finais de Agosto passado, o grupo Macau Legend previa concluir até final de 2020 o hotel e o casino na cidade da Praia, segundo informação enviada aos investidores.

Na mesma informação a empresa avançava que o edifício de escritórios e a infraestrutura no ilhéu de Santa Maria “serão concluídos até ao final de 2019 e o novo hotel e casino será concluído até o final de 2020”.

Em 2015, David Chow assinou com o Governo um acordo para a construção do empreendimento, tendo sido lançada a primeira pedra do projecto em Fevereiro de 2016.

Trata-se do maior empreendimento turístico de Cabo Verde, com um investimento global previsto de 250 milhões de euros - cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano - para a construção de uma estância turística no ilhéu de Santa Maria, que cobrirá uma área de 152.700 metros quadrados, inaugurando a indústria de jogo no arquipélago.

David Chow recebeu uma licença de 25 anos do Governo de Cabo Verde, 15 dos quais em regime de exclusividade na Ilha de Santiago. Esta concessão de jogo custou à CV Entertaiment Co., subsidiária da Macau Legend, o equivalente a cerca de 1,2 milhões de euros.

A promotora recebeu também uma licença especial para explorar, em exclusividade, jogo 'online' em todo o país e o mercado de apostas desportivas durante dez anos.

A obra envolve a construção de um hotel com 'boutique casino', de 250 quartos, uma grande piscina e várias instalações para restaurantes, bares e estabelecimentos comerciais.

