Santo Antão: Mais de 35 mil turistas entraram nesta ilha em 2019 – França é principal país emissor

Santo Antão foi, até 2019, uma das ilhas onde o turismo mais cresceu em Cabo Verde, com uma entrada de 35.599 turistas nesse ano, sendo a França o principal país emissor com 50,8 por cento.

Os dados constam do relatório do Observatório do Turismo de Cabo Verde, referente a 2019, produzido em Maio passado mas a que a Inforpress teve acesso hoje.

Nesse ano a ilha de Santo Antão registou 80.570 dormidas.

De acordo com a mesma fonte, durante o ano de 2018 entraram em Santo Antão 31.206 turistas, enquanto que em 2017 o número de visitantes foi de 26.080. Já em 2016, foram 21 mil turistas que visitaram a “ilha das montanhas”.

Esses indicadores confirmam o facto de que Santo Antão estava a ser, cada vez mais, visitado por turistas provenientes, maioritariamente, da França e da Alemanha, amantes do turismo de natureza para caminhadas em trilhas (trekking).

Santo Antão destaca-se também, no relatório, como sendo uma das ilhas onde a concentração em termos de estabelecimentos de alojamento é maior, com 830 quartos e 1.091 camas, em 2019.

“No ano 2019, constata-se que a maior concentração em termos de estabelecimentos de alojamento encontra-se nas ilhas de Santo Antão e Santiago, sendo que a primeira possui um maior número de estabelecimentos de alojamento de pequeno porte (pensões), e Santiago destaca-se na tipologia de hotéis”, refere o documento.

A nível nacional, os estabelecimentos de alojamento do País registaram, em 2019, um total de 819.308 entradas e 5.117.403 dormidas. Do total de entradas, 757.982 eram turistas.