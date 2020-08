Cabo Verde é um dos destinos para missão empresarial da Câmara de Comércio de Santa Cruz de Tenerife

Peru, Cabo Verde e México são os primeiros destinos para os quais a Câmara de Comércio de Santa Cruz de Tenerife programa missões comerciais virtuais, que terão início em Setembro.

As acções foram organizadas depois das missões presenciais, que a Câmara tinha planeado, não terem sido realizadas devido à Covid-19 e às dificuldades de deslocação para esses territórios.

Agora, com o apoio das Câmaras de Comércio da Espanha em Lima e no México, além dos serviços do consultor independente Codexca, será elaborada uma agenda de trabalho para as empresas interessadas e as reuniões decorrerão de forma virtual, utilizando sistemas como Skype, Zoom, Teams ou similares.

Com estes encontros, empresas canárias e empresas dos países escolhidos para a missão poderão encontrar um terreno comum, chegar a acordos de compra e venda ou assinar termos de colaboração.

A escolha destes destinos deve-se às condições económicas dos países, bem como ao interesse que as empresas canárias têm demonstrado em deslocarem-se para estes territórios. O Peru registou taxas de crescimento entre 2% e 4% nos últimos anos, às quais se soma a inflação controlada e a baixa dívida externa, que mal representa 25% do PIB bruto. A população tem melhorado gradualmente os rendimentos e actualmente existe uma classe média em crescimento. A isso somam-se abundantes recursos mineiros e uma política comercial aberta que permite numerosos acordos aduaneiros, inclusive com a União Europeia.

Cabo Verde é um dos destinos preferidos para as empresas canárias iniciarem a expansão no continente africano. Segundo a análise da Câmara de Comércio canarina, é um Estado pequeno, com um mercado fragmentado, como as Canárias, e onde existe a particularidade de cada ilha ser especializada num aspecto económico. O Sal é o principal destino turístico, enquanto São Vicente se concentra no mar e nas actividades afins, como a reparação naval ou a pesca.

O México é o terceiro destino das missões virtuais programadas. O país asteca representa um mercado de mais de 126 milhões de consumidores hispânicos, onde também existem várias oportunidades de negócios.