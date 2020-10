COVID-19: Mercados abrem em queda depois de anúncio de infecção de Trump

O anúncio feito pelo presidente dos EUA teve repercussões imediatas nos mercados financeiros. Bolsas abriram em queda e petróleo desvalorizou 3%.

O anúncio, feito hoje pelo próprio Donald Trump, de que está infectado com o novo coronavírus, teve impacto imediato nos mercados financeiros.

Segundo avança o Público, os mercados de futuros norte-americanos estão, na manhã desta sexta-feira, a negociar em terreno negativo e estão a “contagiar" as principais bolsas europeias. As quedas são, no entanto, moderadas, próximas de 0,5% no caso da bolsa de Frankfurt e Paris.

O mesmo jornal refere igualmente que o nervosismo dos investidores face ao anúncio de contágio feito pelo presidente norte-americano é visível nos contratos de futuros do petróleo, que seguem a negociar com quedas superiores a 2%. O Brent, referência para a Europa e também para Cabo Verde, segue a perder 2,83%, para 39,77 dólares. Do outro lado do Atlântico, o West Texas Intermediate (WTI), negoceia em queda de 2,84%, para 37,62 dólares.

Os analistas consideram que a infeção de Trump pode causar uma nova onda de volatilidade no mercado com os investidores já nervosos por causa das eleições presidenciais nos EUA. À Reuters, François Savary, analista da Prime Partners, considera que a duração da aversão ao risco dependerá do nível de infeção na equipa da Casa Branca.

“Podemos ter de esperar até ao final do fim de semana para ter mais clareza sobre a situação”, diz o analista, assinalando que a reação pode ter sido um “pouco excessiva” no caso dos futuros da bolsa norte-americana uma vez que a infeção não significa que o Governo “não esteja apto para funcionar”.