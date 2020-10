Preços dos produtos importados diminuíram em 0,9%, em Setembro

Os preços dos produtos importados diminuíram, em Setembro deste ano, 0,9 por cento (%), valor superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês anterior.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação mensal dos preços dos produtos exportados fixou-se em -0,1%, em Setembro de 2020, valor superior em 0,9 p.p. face ao registado no mês anterior.

A taxa de variação mensal registada pelo Índice de Termos de Troca foi de 0,9%, valor superior em 0,7 p.p. face ao registado no mês anterior.

Em Setembro de 2020, o índice de preços da importação situou-se em 92,6 tendo registado um decréscimo de 0,9% relativamente ao mês anterior. Os índices, subjacente e o volátil, na importação verificaram decréscimos de 0,8% e 1,5% respectivamente, face ao mês anterior.

De acordo com a mesma fonte, os aumentos dos preços mais expressivos foram registados nos Bens de Consumo, 0,9%, justificada pela subida de preços de produtos alimentares transformados, 0,9%, e Bens de capital, 0,6, devido à subida de preços de “máquinas, 1,6%.

Já as diminuições dos preços ocorreram nas categorias Bens Intermédios, -3,5%, explicada, essencialmente, com a descida dos preços de outros produtos transformados, -21,6%, e nos Combustíveis, -1,8%, com a descida da única subcategoria denominada Combustíveis, -1,8%.

Em Termos homólogos, o índice de preços da importação diminuiu 10,9%, relativamente a 2019 e os índices subjacente e volátil na importação, registaram decréscimos de 11,2% e de 10,2% respectivamente.

Quanto aos índices de Preços da Exportação, no mês de Setembro de 2020, situou-se em 100,9 correspondendo a um decréscimo de 0,1%, face ao mês anterior. O índice subjacente na exportação diminuiu 0,4%, e o volátil aumentou 0,6% face ao mês anterior.

Em Termos homólogos, a taxa de variação do índice de preços das exportações fixou-se em 0,3%. Comparativamente ao mês de Setembro de 2019, o índice subjacente registou um aumento de 1,4% e o volátil diminuiu 2,7%.

Quanto aos Índices de Termos de Troca, no mês de Setembro de 2020, registou-se um aumento de 0,9% nos índices de termos de troca, comparativamente ao mês anterior.

Em termos homólogos, o Índice de Termos de Troca (ITT) situou-se em 109,0 com uma taxa de variação homóloga positiva de 12,6%.