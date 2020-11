Petróleo em mínimo de cinco meses por causa de novos confinamentos

Petróleo está a negociar em mínimos de Maio, altura em que a Europa estava a sair do primeiro confinamento.

O petróleo caiu para um mínimo de cinco meses, na manhã desta segunda-feira, penalizado pelos novos desenvolvimentos em torno da pandemia, que levaram vários países a anunciar novos confinamentos para conter a propagação do novo coronavírus.

De acordo com o Guardian, o petróleo caiu 4% esta manhã para 36,41 dólares por barril, com os investidores a reagirem ao novo confinamento no Reino Unido.

Este é um mínimo de Maio, altura em que a Europa estava a sair do primeiro confinamento, de acordo com o mesmo jornal.

O novo confinamento em Inglaterra pode durar mais do que as quatro semanas previstas se as taxas de infecção do novo coronavírus não caírem suficientemente depressa, disse o ministro do Conselho de Ministros britânico, Michael Gove.