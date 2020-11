ITCV lança programa “Tourism Recover” para marcar a retoma do turismo no país

O Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), em parceria com Accelerator Lab do PNUD, efectuam, segunda-feira, o lançamento do Programa “Tourism Recover”, um acto que visa marcar a retoma do turismo no país.

O evento a ter lugar por videoconferência no Hotel Vip (Praia) tem, segundo o ITCV, o propósito de promover Cabo Verde como um “Destino Seguro” e acontecerá sob o lema “Estamos prontos para vos receber – Cabo Verde é um Destino Seguro!”. No entanto, para dar um cunho mais credível ao programa, Cabo Verde através do ITCV tem vindo a promover workshop sobre protocolos sanitários para a prevenção da covid-19 nos empreendimentos turísticos e unidades de alojamento. Financiado pela Luxemburgo Aid & Development, o objetivo é capacitar as anfitriãs, na sua maioria mulheres e chefes de família, com conteúdos sobre protocolos sanitários para se prepararem para o “novo normal” no Turismo. Neste âmbito, e enquadrado no programa “Cabo Verde – Turismo Seguro”, o Ministério do Turismo e Transportes, promove, na segunda-feira, uma acção de formação para consultores sanitários. Cerca de 25% de toda a riqueza produzida, anualmente, em Cabo Verde, depende do turismo, mas com os voos internacionais fechados, devido à pandemia da covid-19, este número diminuiu por falta de turistas. Estudo estatístico do turismo em Cabo Verde em 2019 confirma que em Abril as unidades hoteleiras cabo-verdianas receberam 819.308 hóspedes, um aumento de 7% face a 2018, e 5.117.403 dormidas, um crescimento também homólogo de 3,7%. O arquipélago regista 759 casos activos, 8.363 casos recuperados e 100 óbitos, perfazendo um total acumulado de 9.224 casos positivos.

