Cotação do barril Brent sobe 0,34% para 43,76 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 0,34%, para 43,76 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 15 cêntimos acima dos 43,61 dólares com que fechou as transações na terça-feira.

A força da progressão da cotação do Brent, suscitada pelo otimismo em relação à vacina contra o novo coronavirus, enfraqueceu hoje.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo voltou a rever em baixa as suas expectativas de consumo mundial para este ano, o que se refletiu na sessão do mercado de futuros do petróleo.