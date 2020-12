Correios e Cabo Verde Connect Services assinam acordo

Em comunicado os Correios de Cabo Verde dizem ter acordado com a Cabo Verde Connect Services um contrato para transporte de correio a partir de Lisboa, Paris e Boston.

Segundo o mesmo comunicado este acordo foi assinado “no âmbito do seu plano estratégico e de cooperação e no quadro da sua missão enquanto prestadora do Serviço Postal Universal, associado ao crítico momento em que as transportadoras áreas se encontram a nível mundial, causando enormes transtornos aos Correios no envio e recepção de Cargas Postais, identificaram a CABO VERDE CONNECT SERVICES, nova empresa a fornecer a Cabo Verde um conjunto de operações aéreas, enquanto parceira complementar, à transportar as cargas postais com origem em Paris, Lisboa e Boston”.

Ainda segundo os Correios de Cabo Verde o “principal objectivo desta parceria visa assegurar o transporte de cargas dos CCV, que se encontram retidos em vários aeroportos da Europa, que além de origem, também é o entreposto dos CCV, para as cargas postais, com destaque para comércio electrónico provenientes da Ásia e EUA, grandemente condicionados pela Pandemia causada pela COVID-19”.

Além disso, apontam os Correios de Cabo Verde, este acordo permitirá dar continuidade ao transporte “de toda a carga postal, que tipicamente aumenta no mês de Dezembro com destino a Cabo Verde, aumentando e melhorando assim a capacidade de resposta dos Correios de Cabo Verde junto dos seus clientes e parceiros”.