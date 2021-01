Vinti4: Valor das compras nos últimos dias do ano dispara e supera em 12,34% o montante de 2019

O valor das compras com cartões nos últimos dias do ano disparou e superou em 12,43% o montante gasto no mesmo período de 2019, segundo dados disponibilizados pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP).

De acordo com a SISP, de 28 de Dezembro de 01 de Janeiro foi movimentado na rede vinti4 um total de 1,4 milhões escudos, entre levantamentos e pagamentos das compras, superior em 4,85% ao valor de 2019, que foi de 1,3 milhões escudos. Desse montante, 838.844.351 escudos foram para o pagamento das compras nos terminais de pagamento automático, também conhecidos por POS, com uma variação de 12,43% face ao ano de 2019. A outra parte, 627.398.000 escudos, refere-se ao montante dos levantamentos nos caixas automáticos (ATM) que, entretanto, foi inferior ao montante movimentado em 2019 (-2,80%), conforme a SISP. De uma forma global, entre os valores movimentados nas caixas automáticas e nos POS, houve um aumento tanto nos montantes transaccionados, como no número de transacções, realçando o aumento da utilização dos cartões de pagamento por parte dos cabo-verdianos. A nível do montante movimentando, o aumento foi de 5,32% e a nível do número de transacções de 4,85%. Na semana do Natal, os dados correspondentes ao período de 15 a 25 de Dezembro assinalaram uma redução dos montantes transaccionados em cerca de 4% face ao mesmo período de 2019. O valor no período de referência foi mais de 3,86 mil milhões de escudos. A SISP tem espalhado pelo território cabo-verdiano mais de 200 caixas automáticas e 8.673 POS para servir mais 266 mil utilizadores.

