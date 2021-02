Nova sede do BCV inaugurada quinta-feira

​A nova sede do Banco de Cabo Verde (BCV), na Achada Santo António, Praia, vai ser inaugurada no próxima quinta-feira (11), num acto a ser presidido pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

De acordo com um comunicado do BCV, a cerimónia vai contar com a presença de altos dignitários do país, de colaboradores da instituição, bem como de representantes de instituições financeiras.

A mesma fonte acrescenta que a nova sede representa um “marco inegável” e decisivo para o reforço institucional do BCV, sendo imprescindível, na óptica do desenvolvimento de um sistema financeiro.

A obra foi financiada, na sua totalidade, com recursos provenientes do Fundo de Pensões dos Colaboradores beneficiários do regime privativo de previdência social do BCV.

O projecto de arquitectura foi elaborado por uma equipa liderada arquitecto português, Álvaro Siza Vieira, tendo sido actualizado em 2010, para se adaptar à “evolução tecnológica e às soluções tecnicamente mais adequadas ao momento”.