Rede interbancária aumentou os movimentos em 25% em Dezembro

As operações na rede interbancária cabo-verdiana voltaram a crescer em Dezembro, atingindo quase 10 mil milhões de escudos, continuando a recuperar dos mínimos históricos devido ao confinamento provocado pela COVID-19, indicam dados oficiais.

Segundo um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos do país, a rede vinti4, que envolve nomeadamente Caixas Automáticas (CA/ATM) e Terminais de Pagamento Automático (TPA/POS), registou 3.396.778 operações em Dezembro, que movimentaram quase 9.730 milhões de escudos.

Trata-se de um crescimento de 19,2% em quantidade de operações e 25% em valor movimentado, face a Novembro, um aumento pelo segundo mês consecutivo.

Contudo, tendo em conta o mês de Dezembro de 2019, essas operações continuam em quebra, 2,1% em quantidade e 10,9% em valor, refere o banco central.

“O ano 2020 foi um ano marcado pelo contexto da pandemia de covid-19, o que se reflectiu de forma categórica na utilização dos instrumentos de pagamento no país. Entretanto, os dados do mês de Dezembro reforçam o quadro da evolução positiva que a utilização dos instrumentos de pagamento tem alcançado, desde o final do período de confinamento, ainda que enfrentando todos os condicionantes do ‘novo normal’”, lê-se no mesmo relatório.

Comparativamente ao primeiro semestre de 2020, as operações processadas através da rede vinti4, com cartões nacionais e internacionais, aumentaram 13,6% em quantidade e 8,3% em valor no segundo semestre, conclui o BCV, apontando desta forma os efeitos do término do estado de emergência e o levantamento progressivo, desde 01 de Junho, das medidas de confinamento adoptadas em Abril para controlar a pandemia.

O relatório do banco central refere que a rede vinti4 registou em Dezembro 687.122 levantamentos nas Caixas Automáticas, no valor superior a 3.995 milhões de escudos, 48.176 carregamentos móveis, no valor de 26 milhões de escudos e 17.303 transferências, totalizando quase 498 milhões de escudos, entre outras operações.

Os clientes da rede interbancária de Cabo Verde realizaram ainda 1.893.658 compras através de TPA ou ‘online’, no valor de mais de 5.129 milhões de escudos, em todo o mês de Dezembro.

Globalmente, foram processados no mesmo mês, através do sistema de compensação, 128.250 operações de valor superior a 19.587 milhões de escudos, incluindo a rede interbancária, traduzindo-se num acréscimo de 21,4% em quantidade e um decréscimo de 27,7% em valor, relativamente ao mesmo mês de 2019.

Do total de transacções processadas pelo sistema de compensação, o subsistema de cheques contabilizou 25.257 documentos descontados, avaliados em mais de 6.817 milhões de escudos, mas incluindo 313 devoluções no valor de 165,4 milhões de escudos, enquanto o subsistema de transferências registou 102.614 operações, no valor superior a 12.600 milhões de escudos.