Encontros Anuais do Banco Africano arrancam hoje com recuperação na agenda

Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) arrancam hoje, e decorrem até sexta-feira, em Abidjan, na Costa do Marfim.

“Os governadores dos Estados-membros regionais e não regionais do Banco, entre os quais se inclui Portugal, abordarão temas como a gestão e a sustentabilidade da dívida, as alterações climáticas e o crescimento verde, e a criação de um sistema de defesa de cuidados de saúde em África”, lê-se numa nota enviada à Lusa na véspera do início dos trabalhos.

No lançamento dos Encontros Anuais, que decorrem este ano em formato virtual, à semelhança do que já aconteceu no ano passado, o presidente do banco, Akinwumi Adesina, defendeu que a recuperação económica no continente vai depender do acesso às vacinas contra a covid-19.

“África precisa de soluções para ajudar a navegar através destes tempos muito desafiantes devido à pandemia de covid-19”, disse Adesina, vincando que “a recuperação económica vai depender do acesso às vacinas”.

Os Encontros Anuais têm como tema “Construindo Economias Resilientes na África Pós-Covid”, e vão fornecer uma plataforma para os governadores partilharem a experiência dos seus países na gestão da pandemia e nas medidas políticas que estão a implementar para reconstruir as economias, segundo a organização.

O BAD é uma entidade financeira multilateral vocacionada para financiar o desenvolvimento, cujos accionistas são os governos africanos e outros países não regionais, como por exemplo Portugal.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infecção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.