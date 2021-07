Greve na Groundforce afecta operação da TAP para Cabo Verde

​O segundo dia de greve na empresa de assistência em terra, Groundforce, nos aeroportos portugueses, terá levado ao cancelamento de voos TAP de e para Cabo Verde, previstos para este domingo, mas afectando também, pelo menos, um voo agendado para amanhã, segunda-feira. Estes voos fazem parte do total de 301 que ficarão em terra, dos 511 previstos para hoje, só no aeroporto de Lisboa.

Os passageiros devem contactar a companhia para confirmar a situação dos seus voos, mas de acordo com a informação disponível no site Flightradar 24, no aeroporto da Praia estarão cancelados os voos TP1545 e TP1543 (Lisboa-Praia), com chegada prevista para as 11:40 e 23:05, respectivamente, e os voos TP1546 e TP1544 (Praia-Lisboa), com partida estimada para as 12:30 e 23:55.

Em São Vicente, terá sido cancelado o voo TP1557 (Lisboa-São Vicente), que deveria aterrar às 13:10 e o voo TP1558 (São Vicente-Lisboa), com partida prevista para as 07:00 de amanhã, segunda-feira.

O voo TP1549 (Lisboa-Sal), com chegada prevista ao Sal às 23:30 e o voo TP1548 (Sal-Lisboa), com saída agendada para as 0:20 de segunda-feira) mantém-se previstos, de acordo com informações recolhidas no mesmo site.

“Devido à greve do serviço de ‘handling’ [assistência em terra à aviação] da Groundforce, dos 511 voos previstos hoje para o aeroporto de Lisboa estão cancelados, até ao momento, 301 voos (160 chegadas e 141 partidas) e previstos serem operados 210 (102 chegadas e 108 partidas)”, refere a Lusa, citando fonte oficial da empresa gestora de aeroportos em Portugal, a ANA.

Este domingo cumpre-se o segundo dia de greve convocada pelos sindicatos que representam os trabalhadores da empresa. Uma nova paralisação está já marcada para os dias 31 de Julho, 1 e 2 de Agosto. Até 31 de Outubro, os trabalhadores estão também em greve às horas extraordinárias.