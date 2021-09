RIU reactiva sua actividade na Boa Vista

A RIU reabre hoje o hotel de luxo de 5 estrelas Riu Palace Boa Vista, depois de estar fechado durante mais de um ano. Na próxima sexta-feira será a vez do hotel Riu Funaná, o segundo estabelecimento a abrir na ilha do Sal depois do novo Riu Palace Santa Maria, que foi inaugurado no último mês de Março.

Conforme um comunicado da cadeia RIU, com estas aberturas, a mesma terá três hotéis abertos em Cabo Verde que, pouco a pouco, vão recuperando a sua actividade. Irão operar todos com plena normalidade e com a aplicação dos rigorosos protocolos contra a COVID-19.

“É importante destacar que os funcionários dos três estabelecimentos já começaram o seu processo de vacinação, o qual se espera que termine nas próximas semanas, oferecendo assim uma tranquilidade e segurança adicional para os funcionários e clientes”, lê-se.

O hotel Riu Palace Boa Vista tem 505 quartos e encontra-se junto à praia das Dunas. O hotel oferece o serviço All Inclusive 24h da RIU e conta com uma ampla gama de actividades para que as crianças e os adultos desfrutem durante a sua estadia.

Por sua vez, o hotel Riu Funaná, que se encontra na ilha do Sal, de 5 estrelas, encontra-se junto ao Riu Palace Santa Maria, e conta com o serviço All Inclusive 24h e com o Fun4all que assegura o entretenimento de toda a família.

Com a abertura destes dois hotéis, a cadeia RIU inicia a recuperação completa da sua actividade.