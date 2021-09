Governo vai analisar, ainda esta semana, alargamento do lay-off

Governo reúne, esta semana, com o Conselho de Concertação Social para discutir e analisar a proposta de alargamento ou não do regime de lay-off, anunciou hoje o ministro das Finanças Olavo Correia.

Olavo Correia falava na manhã de hoje aos jornalistas, na cidade da Praia, à margem da cerimónia de tomada de posse do novo inspector-geral das Finanças.

“Estamos a analisar este tema e brevemente o Governo tomará uma posição sobre a matéria, nos próximos dias teremos uma reunião da concertação social onde este tema será abordado e em função deste debate iremos anunciar a decisão”, apontou.

Olavo Correia assegurou que o governo está empenhado em continuar a dar o seu contributo para garantir um quadro social “estável”, para “proteger “os cidadãos e as empresas no limite das capacidades orçamentais e financeiras do Estado.

O período de ‘lay-off’ em curso em Cabo Verde vai vigorar até 30 de Setembro, reduzindo a comparticipação das empresas no pagamento aos trabalhadores e condicionando a sua atribuição a quebras de 70% na facturação.