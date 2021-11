"Governo já transferiu a gestão da FIC para as duas câmaras de comércio", Adalgisa Vaz

A Secretária de Estado e Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz, em representação do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial disse hoje que o Governo já transferiu a gestão da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC) ao sector privado, nomeadamente as duas câmaras de comércio.

Adalgisa Vaz fez esse anúncio num encontro/conferência de imprensa com a comunicação social, no âmbito da realização da XXIVª edição da Feira Internacional de Cabo Verde, que decorre de hoje, 17 até 20 deste mês, na cidade da Praia.

Segundo Adalgisa Vaz, o Governo decidiu, no âmbito dessa privatização, integrar as Associações de Jovens Empresários e de Mulheres Empresárias como accionistas da FIC.

“Isto na perspectiva de garantir maior visibilidade às mulheres e jovens empresários nas actividades da FIC. Acreditamos ser uma actividade rentável que poderá ter no apoio às actividades dessas associações”, afirma.

Para a Secretária de Estado e Fomento Empresarial, com essa medida, o Governo está apenas a cumprir o disposto no decreto lei das privatizações. “Já estamos numa fase bem avançada e pensamos concluir o processo no primeiro trimestre do próximo ano (2022)”.

Já sobre a FIC em si, o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro acredita que é um bom evento e espaço de negócio e que “acontece no momento de retoma das actividades económicas, e nesse aspecto acaba por ser feliz e importante nesse processo”.

“Cabo Verde é um país que depende essencialmente do turismo em termos do mercado, já temos sinais muito positivos, em relação à retoma das actividades turísticas nomeadamente nas ilhas do Sal e da Boa Vista”, cita.

Conforme Alexandre Monteiro, a realização da FIC e de outras iniciativas que estão a ser desenvolvidas em paralelo, acabam por dar um impulso que o país necessita para a retoma e crescimento económico e criação de emprego.