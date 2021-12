Associados da Câmara do Comércio de Sotavento escolhem hoje novos órgãos sociais

O presidente da Mesa da Assembleia-geral da Câmara do Comércio de Sotavento (CCS) avançou que está tudo a postos para a eleição dos órgãos sociais da organização e perspectiva uma boa participação dos sócios na escolha dos novos dirigentes.

Em declarações à Inforpress, Gil Évora disse que a mesa da Assembleia-geral da CCS recebeu duas candidaturas nos dias 26 e 30 de Novembro e que ambas cumpremtodas as conformidades exigidas para o acto eleitoral desta sexta-feira 10.

“Procedemos ao exame dos candidatos aos diversos órgãos, vimos que todos os elementos que compõem as candidaturas estavam conforme o regulamento eleitoral, os estatutos da Câmara do Comércio e na terça-feira, emitimos um comunicado para as duas candidaturas e associados a comunicar que as candidaturas foram aceites e ambas cumprem com todas as conformidades exigidas”, adiantou.

Segundo avançou, o processo de votação para a escolha dos órgãos sociais da CCS começa a partir das 15:00 , com previsão para o término às 17:30, ressaltando que se perspectiva uma boa participação dos associados.

Disse, por outro lado, que a CCS tem mais de 400 associados, mas que para a escolha dos órgãos sociais da referida organização espera-se um total de 220 associados com capacidade eleitoral activa, ou seja, os associados que têm as suas quotas regularizadas.

O empresário Marcos Rodrigues apresentou no passado dia 26 de Novembro a sua candidatura aos órgãos sociais da Câmara do Comércio de Sotavento (CCS) e prometeu, caso for eleito, promover a aproximação da família empresarial e novo paradigma do sector.

Na altura disse que a missão da sua equipa é congregar, o máximo possível, todos os empresários à volta da câmara e trazer um novo olhar e pensamento de desenvolvimento das actividades empresariais em Cabo Verde.

Fazem parte da Lista do candidato Marcos Rodrigues os seguintes elementos:

Conselho Directivo: Marcos Rodrigues (presidente), Luísa Lopes, Josina Ramos, Marvela Andrade, Elisete Mascarenhas, Alexandre Pires, Frantz Tavares (vice-presidentes)

Assembleia geral: Francisco Teixeira (presidente), Rony Maurício (vice-presidente), Iracema Lopes e Alfredo Miranda (secretários)

Conselho Fiscal: Luís Aguiar (presidente), José Oliveira, Irlando da Costa (vogais) e José Duarte (vogal suplente).

Por seu turno, a empresária Eunice Mascarenhas apresentou no dia 30 de Novembro a sua candidatura à liderança da Câmara de Comércio do Sotavento (CCS), tendo como slogan “Renovar para inovar, agregar e multiplicar” numa perspectiva de “pensar fora da caixa”.

Eunice Mascarenhas, que actualmente é presidente da Associação das Mulheres Empresárias de Cabo Verde e da Diáspora (AMES-CD), explicou que com essa candidatura está a responder a um desafio lançado por um grupo de empresários, que reconhecem na sua pessoa “competência, capacidade e experiência”.

De acordo com a lista de candidatura, para além de Eunice Mascarenhas, que a preside, o Conselho Directivo integra Andy Andrade, Moisés Xavier, Neusa Silva, Osias Marques, Jacqueline Carvalho e Amílcar Melo, todos na qualidade de vice-presidente.

A Assembleia-Geral é presidida por Marco Bento, que será coadjuvado por Deolinda Reis como vice-presidente, Rui Pedro Pires e Luís Lobo como vogais.

O conselho fiscal é presidido por Máxima Veiga e tem como vogais Ailton Tolentino e João Pedro Monteiro.