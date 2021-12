TACV retoma voos a 27 de Dezembro

Primeiras ligações da companhia aérea serão feitas entre Praia e Lisboa. Passagens já estão disponíveis para venda no site da companhia.

Segundo a companhia aérea as ligações entre a Praia e a capital portuguesa vão realizar-se duas vezes por semana às segundas e sextas-feiras a partir de dia 27 de Dezembro e, numa segunda fase, perspectivando "a estabilização dos mercados e um gradual aumento da procura, no decorrer do primeiro trimestre de 2022, serão introduzidos voos semanais a partir de Mindelo e da ilha do Sal.

Assinado pela Presidente do Conselho de Administração, Sara Pires, o comunicado da TACV refere que numa fase inicial, as vendas das passagens entre a Praia e Lisboa estarão disponíveis online através do site da companhia aérea. "As agências de Viagens parceiras estarão brevemente capacitadas para a comercialização dos voos da TACV – Cabo Verde Airlines", refere apenas a companhia aérea.

Além de anunciar o regresso das operações da TACV a PCA da empresa anuncia igualmente que a companhia aérea "passará ainda a dispor de um programa de rebate de vouchers de voos não realizados, que permite o agendamento de viagens até dois anos após a emissão, programa este que visa compensar os passageiros pelos voos cancelados, fruto da súbita pandemia que assolou todas as companhias aéreas".

A escolha da data para o regresso das operações da TACV, refere a PCA da companhia aérea no mesmo comunicado, está relacionada com as comemorações do 63º aniversário da empresa.