Cabo-verdianos movimentaram mais 1,7 mil milhões escudos no fim de ano

Os cabo-verdianos movimentaram mais de 1,7 mil milhões de escudos na rede vinti4 no período de 28 de Dezembro a 01 de Janeiro 2022, segundo dados disponibilizados à Inforpress pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP).

De acordo com a mesma fonte, no período de referência foram registados 333.008 operações de compra nos terminais de pagamento automático (POS) , no valor mil e onze milhões setecentos e dezoito mil oitocentos e oitenta e três escudos de (1.011.718.883), superior em 20 por cento (%) em relação ao período homólogo em 2020.

Em levantamentos nas caixas vinti4 foram realizadas 115.525 operações totalizando seiscentos e noventa e nove milhões, sessenta e sete mil escudos (699.067.000), mais 11 % em relação ao período homólogo de 2020.

A SISP assinala que no total foram movimentados nas operações “compras e levantamentos” na rede vinti4 um total de 448.533 operações que representa em termos de valor absoluto mil setecentos e dez milhões setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três escudos (1.710.785.883) com aumentos na ordem de 12 e 16,7% respectivamente.

No período de 15 a 25 de Dezembro (festividades do Natal) foram movimentados cerca de 4,5 mil milhões de escudos na rede vinti4, com aumento de 16,4% face ao mesmo período de 2020.

A SISP, que este ano completa 21 anos de existência, tem espalhado pelo território cabo-verdiano mais 200 ATM e 8.000 POS.