Produto Interno Bruto cresceu 13,2% no 4º trimestre de 2021

​No 4º trimestre de 2021, o PIB registou uma variação homóloga positiva de 13,2%, em termos reais, taxa superior em 3,8 pontos percentuais (p.p.) à verificada no 3º Trimestre de 2021, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o INE, esta variação resultou de um aumento no consumo final e nas exportações. Do lado da oferta, o INE indica que o Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 12,6%, destacando-se para o efeito as actividades das Indústrias Transformadoras, Eletricidade e água, Alojamento e Restauração, Serviços às empresas e Administração Pública e que a taxa de variação acumulada dos quatro trimestres de 2021 aponta para um crescimento anual do PIB de 7,0%, em volume.O Consumo Final teve uma variação homóloga positiva de 28,1%, no 4º trimestre de 2021 (22,6% no trimestre anterior).

O consumo privado aumentou 27,5%, em termos reais, no 4º trimestre de 2021 (16,2% no 3º trimestre). O consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga positiva de 29,9%, em volume, (43,7% no trimestre anterior).

O Investimento registou uma variação homóloga negativa de 33,4%, em volume, no 4º trimestre de 2021 (-27,2% no trimestre anterior).

As exportações e importações, em volume, aumentaram 119,4% e 18,2%, respectivamente. As exportações de Bens e Serviços, em volume, assinalaram, no 4º trimestre, uma variação homóloga positiva de 119,4% (108,4% no trimestre anterior).

Conforme o INE, as Importações de Bens e Serviços, em termos homólogos, aumentaram 18,2%, no 4º trimestre. O VAB, a preços de base, registou no 4º trimestre, uma evolução homóloga positiva de 12,6%, em termos reais, aumentando em 5,7 p.p. em relação ao trimestre anterior.

O VAB do ramo Agricultura diminuiu 9,8%, no 4º trimestre de 2021, contribuindo negativamente em 0,3 p.p. na variação total do crescimento do PIB.

O VAB do ramo da Indústria Transformadora registou um aumento de 35,1% (15,4% no 3º trimestre de 2021), contribuindo positivamente em 2,9 p.p., para a variação total do crescimento do PIB.

No VAB do ramo da Construção verificou-se uma diminuição de 12,5%, no 4º trimestre, tendo uma contribuição negativa de 1,3 p.p., na variação total do

crescimento do PIB.

Mas comparactivamente ao mesmo trimestre de 2021, o VAB do ramo de Comércio apresentou, no 4º trimestre de 2021, uma variação homóloga positiva de 12,5%, em volume, (11,2% no trimestre anterior), traduzindo-se num contributo para a variação homóloga positiva do PIB em 0,9 p.p.

O VAB dos ramos Transporte e Alojamento e Restauração apresentou, em termos reais, uma variação de -2,5% e 1.145,9 %, respectivamente, no 4º trimestre, (contribuindo em -0,2 p.p. e 4,4 p.p., respectivamente, para a variação total do crescimento do PIB).

O VAB do ramo da Administração Pública teve, no 4º trimestre, uma variação homóloga de 13,3%, (1,0 % no 3º trimestre 2021), contribuindo em 2,6 p.p. para a

variação total do crescimento do PIB.

E por sua vez, os Impostos Líquidos de Subsídios sobre os Produtos, em termos reais, apresentaram uma variação homóloga positiva de 17,2 %, no 4º trimestre,

contribuindo em 2,5 p.p. para a variação total do PIB.