RIU abre primeiro hotel no Senegal

Inauguração é na próxima semana. Luís Riu, CEO da cadeia hoteleira, não descarta continuar a crescer no Senegal e nos países vizinhos.

“Para a RIU esta é uma aventura muito estimulante”, escreveu Luís Riu, no seu blog. “É o projecto estrela da RIU em termos de hotéis recém-construídos em 2022 e acho que tem um potencial e um futuro muito promissores. Na verdade, não descarto continuar a crescer no Senegal e outros países vizinhos, mesmo com hotéis de cidade”.

O dia 8 deste mês é a data de abertura do novo Riu Baobab, no Senegal. O terreno foi adquirido em Maio de 2019 e os trabalhos começaram em 7 de Janeiro de 2020. O hotel, com 522 quartos, 5 restaurantes, 5 piscinas, parque aquático, spa e discoteca, fica em Pointe Sarène, a 100 quilómetros de Dakar.

“Estou convencido que os nossos clientes tradicionais responderão com entusiasmo a esta nova oferta”, escreve Luís Riu. “Os nossos parceiros operadores turísticos pensaram primeiro em iniciar as operações a partir do inverno, mas da Bélgica, Holanda, Espanha, República Checa, Portugal, Luxemburgo e Eslováquia vão fazê-lo a partir deste verão”.

A RIU espera, no Senegal, fechar 2022 com uma média de quase 70% de ocupação e aumentar para perto de 90% no final de 2024.

500 trabalhadores e o apoio de Cabo Verde

17 anos após a abertura do primeiro hotel RIU na ilha do Sal, todos os chefes dos seis hotéis do país são cabo-verdianos. De entre eles, foram seleccionados 50 colaboradores, quase todos da Riu Karamboa e Riu Touareg, que já se mudaram para o Senegal para serem os novos gestores e chefes nos vários cargos do hotel Baobab. Ficarão também encarregados de treinar o resto da equipa que, em plena capacidade, chegará a 500 pessoas.

“A contratação de funcionários é uma fase delicada e longa do negócio. Há quase dois anos estamos que estamos a conhecer a região, as escolas”, explica Luís Riu. “A equipa é o que define a experiência do cliente. É muito importante encontrar pessoas com talento, carácter e dedicação ao serviço necessários para trabalhar nos nossos hotéis”.

No Senegal, 100% dos fornecedores serão locais. O país tem uma oferta muito forte de bens produzidos localmente, como peixe, carne, leite, ovos, frutas e legumes. Também a cerveja e todos os têxteis serão produzidos localmente, incluindo os uniformes.