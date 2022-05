Banco Interatlântico distinguido com seis prémios pela Global Banking & Finance Review

O Banco Interatlântico (BI) acaba de ser distinguido com seis prémios pela Global Banking & Finance Review, uma prestigiada revista internacional digital do sector financeiro que distingue a comunidade financeira com prémios que reflectem a inovação, a estratégia e o progresso.

É o sexto ano consecutivo em que esta instituição bancária do Grupo Caixa Geral de Depósitos é distinguida pela Global Banking & Finance Review. Estes seis prémios “Melhor Banco Empresas, Cabo Verde”; “Corporate Governance Bank, Cabo Verde”; “Melhor Banco Corporate Social Responsibility, Cabo Verde”; “Década de Excelência para Grupo Bancário”; “Melhor Banco de Particulares” e “Melhor Banco de Retalho”, conforme nota de imprensa divulgada hoje, reflectem o compromisso do BI em elevar o padrão de excelência e confiança junto dos seus Clientes. A nota destaca o “Prémio Corporate Governance Bank” atribuída ao Banco Interatlântico em reconhecimento pela implementação e difusão das melhores práticas de governo, assegurando valores fundamentais na actividade e conduta da Instituição, como o rigor, a transparência, a responsabilidade, a integridade e a inclusão e respeito. Já o prémio Melhor Banco Corporate Social Responsibility “distingue o BI pelo seu esforço contínuo em agir na sua actividade com respeito e busca permanente de impacto positivo sobre o ambiente, a sociedade, a ética e a responsabilidade económica, num momento em que as preocupações ESG assumem cada vez maior importância nos objectivos sustentáveis das Instituições”, ressalta a nota. No mês de Abril passado o Banco Interatlântico tinha sido distinguido, pelo segundo ano consecutivo, com o prémio de “Melhor Banco Corporativo, Cabo Verde” e de “Melhor Banco de Retalho, Cabo Verde” pela revista internacional World Economic Magazine.

