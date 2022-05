Cotação do Brent para entrega em Julho sobe 2,96% para 117,40 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Julho encerrou esta quinta-feira as transacções no mercado de futuros de Londres em alta de 2,96%, para os 117,40 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão de ontem no International Exchange Futures da bolsa de Londres a cotar 3,37 dólares acima dos 114,03 com que fechou na quarta-feira. Depois de evoluir durante a manhã sem grandes variações, o Brent começou a escalada durante a primeira hora da tarde. A mudança foi atribuída, em parte, ao anúncio pelo governo britânico da introdução de um imposto "temporal", em 25%, sobre os lucros das empresas de petróleo e gás, para financiar ajudas à população para combater a inflação galopante.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.