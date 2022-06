Obras urgentes para certificar Estádio Nacional de Cabo Verde custam 45 mil contos

O Instituto do Desporto e Juventude vai gastar até 45 mil contos em trabalhos urgentes para certificar internacionalmente o Estádio Nacional, na Praia, para receber jogos de futebol, face à ausência de qualquer estrutura certificada.

A decisão consta de uma autorização do Governo para aquele instituto realizar as obras, por ajuste direto, face à urgência dos trabalhos e serviços, até ao valor de 45 mil contos, para certificação do Estádio Nacional pela Confederação Africana de Futebol (CAF) e pela Federação Interacional de Futebol (FIFA).

Construído pela empresa chinesa Top International Engeneering Corporation, o Estádio Nacional, nos arredores da Praia, recebia os jogos da seleção desde a sua inauguração em 2014 e está sem certificação da CAF desde 2021, o mesmo acontecendo, já recentemente, com o Estádio Adérito Sena, em São Vicente.

"Atendendo especialmente à premência e urgência na troca da relva do Estádio Nacional, tendo em conta os próximos compromissos da Seleção Nacional de Futebol, no âmbito da qualificação para a Copa de África das Nações", lê-se na resolução do conselho de ministros que aprovou esta autorização, de 03 de Junho e consultada hoje pela Lusa.

O documento recorda que a interdição do Estádio Nacional pela CAF e pela FIFA, "e, mais recentemente, a não renovação, sem notificação prévia, da autorização temporária" concedida ao Estádio Adérito Sena, "decretadas em virtude das novas exigências quanto aos relvados artificiais e novos requisitos para a certificação das infraestruturas desportivas para acolherem jogos sancionados por aqueles organismos", tornaram "urgente a necessidade de intervenção no Estádio Nacional".

"De modo a cumprir com os requisitos exigidos à sua certificação e permitir a realização de jogos da Seleção Nacional de Futebol, em competições oficiais sancionadas pela CAF/FIFA", lê-se ainda na resolução, que considera "ser de interesse público a existência de infraestruturas de qualidade e certificadas no país, de forma a permitir que todas as seleções nacionais, em todas as modalidades e escalões, joguem no território nacional, na presença de toda a nação".

Em 07 de Maio, o ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, avançou que já havia uma proposta de uma empresa que vai realizar obras de substituição do relvado no Estádio Nacional e colocação de outros equipamentos, prevendo que os trabalhos se iniciem "muito em breve", com um prazo de execução de dois meses e meio.

"Dado o interesse público evidente e a urgência, provocada por esta decisão da CAF, o Governo decidiu conceder ao Instituto do Desporto e da Juventude, enquanto entidade responsável pela implementação de medidas públicas para o setor do Desporto e da Juventude, a devida autorização para proceder, com urgência devida, à assinatura do contrato com a empresa selecionada", esclareceu.

Quanto ao Estádio Adérito Sena, o ministro reconheceu que precisa de uma "intervenção de fundo", mas explicou que, tratando-se de um estádio municipal, é necessária concertação entre as autoridades locais e o Governo, para montar um projeto e procurar financiamento para as obras.

Os últimos jogos dos 'Tubarões Azuis' foram no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, e Cabo Verde está a disputar fora do país o apuramento para a Taça das Nações Africanas de futebol de 2023.