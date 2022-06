EMEP passa de prejuízos a lucros em 2021

A empresa pública que gere o estacionamento na cidade da Praia registou lucros em 2021, de mais de 13 milhões de escudos, depois de vários anos de prejuízos, segundo dados do relatório e contas, consultado hoje pela Lusa.

A Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP) tinha registado prejuízos de pouco acima de 925 mil escudos em 2019, valor que subiu no ano seguinte para mais de 4,6 milhões de escudos, então devido às restrições provocadas pela pandemia de covid-19.

Em 2021, de acordo com o relatório e contas da EMEP, a empresa registou lucros de quase 13,5 milhões de escudos.

“A actividade da empresa evoluiu de forma satisfatória no exercício de 2021. Apesar de todas as dificuldades naturais, a empresa aumentou o seu volume de negócios em 20,0% [para mais de 45 milhões de escudos, 406 mil euros]”, descreve-se no relatório, ao comparar o desempenho com o verificado em 2020.

No documento acrescenta-se que “não obstante” o estado de pós-pandemia, a EMEP “tem registado um aumento na arrecadação de receitas, que tem permitido assumir na íntegra os compromissos com o pessoal, com os encargos fiscais e com o pagamento dos fornecedores”.

“Infelizmente, devido ao quadro de incerteza, grande parte das obras e projetos de requalificação urbana e de expansão às novas áreas de intervenção, definidos/previstos no orçamento ficaram interrompidas”, lê-se ainda no relatório e contas de 2021.

A EMEP tem como objeto social a construção, gestão, exploração, manutenção e vigilância de locais de estacionamento e de infraestruturas ou serviços associados que integram o sistema global de acessibilidade e mobilidade urbana na capital cabo-verdiana.

A administração da EMEP afirma que a empresa “tem conseguido produzir mais com os mesmos recursos”, apresentando atualmente rácios da rentabilidade positivos, “o que significa que a nível comercial a empresa foi mais eficiente, comparativamente aos anos 2019 e 2020, assim como a performance operacional, em suma a empresa está mais atrativa ao investimento”.

“É importante referir que a empresa continue a efetuar um esforço contínuo na conceção de novas soluções e respostas tecnológicas e a preparar-se para novas áreas de intervenção”, sublinha ainda a administração.

Devido à pandemia, a cobrança do estacionamento nos parques geridos pela EMEP na capital esteve suspensa durante praticamente três meses (de março a junho de 2020), bem como as operações de fiscalização, bloqueamento e remoção de viaturas.

A EMEP fechou as contas de 2021 com um passivo total que caiu para cerca de seis milhões de escudos (54,7 mil euros), para um ativo total que subiu para 43,8 milhões de escudos (400 mil euros).