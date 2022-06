Cotação do barril Brent para entrega em Agosto baixa 0,40%

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Agosto terminou o dia de ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,40%, para os 122,98 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 50 cêntimos abaixo dos 123,48 dólares com que fechou as transacções na quarta-feira, dia 8 de Junho.

A cotação do Brent retrocedeu depois de dois dias de subida, perante a perspectiva da China voltar a impor novas restrições socioeconómico, em resultado da detecção de novos focos de infecção pelo novo coronavírus.

Em todo o caso, a pressão em alta mantém-se, perante a possibilidade de as sanções ao petróleo russo limitarem a oferta global e as dúvidas sobre a capacidade de os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo compensarem esta baixa.