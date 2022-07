​Quatro projectos dão início à Plataforma de Investimento da Diáspora para o Desenvolvimento da Praia

Quatro projectos foram escolhidos para dar início à Plataforma de Investimento da Diáspora Cabo-verdiana para o Desenvolvimento do Município da Praia (PDD-Praia), apresentada sábado em Lisboa pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho.

À Inforpress, o edil praiense explicou que são projectos relacionados com a produção agro-industrial, a construção de um museu científico, a formação e ensino dos jovens, e a construção de um parque da família, e foram seleccionados numa primeira fase.

“O projecto de produção agro-industrial está ligado com a produção hortícola, que é uma enorme lacuna que temos”, justificou indicando que a criação de um parque da família tem a ver com o facto de “não haver um espaço no município da Praia onde as famílias possam estar para passear e divertir-se”.

Em relação ao museu científico, Francisco Carvalho explicou que a “ciência também precisa de um espaço concreto”, frisando que “todos os projectos têm rentabilidade económica”.

“O “Cheque ensino”, de cariz social, foi criado para “ajudar e apoiar” os estudantes que são aplicados e dedicados, mas que não têm condições financeiras para prosseguir os estudos, como forma de concluírem o percurso académico”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da Praia, lembrando que a educação tem um “papel fundamental em quebrar o ciclo da pobreza e garantir a ascensão social das pessoas”.

Por outro lado, Francisco Carvalho enalteceu que a PDD-Praia tem uma outra dimensão “importante” e que faz parte deste pacote, que é contribuir para a criação de postos de trabalho, já que o “desafio maior” de Cabo Verde é combater a pobreza, sendo que o primeiro passo para isso é ter emprego para pessoas.

A Plataforma de Investimento da Diáspora Cabo-verdiana para o Desenvolvimento do Município da Praia (PDD-Praia) é uma parceria público-privada participada pela Câmara Municipal da Praia e pela DKC – Impact Investment.

Para além de Lisboa, a plataforma foi apresentada na sexta-feira, 15, em Paris (França), no domingo, será em Roterdão (Países Baixos) e na segunda-feira, 18, no Luxemburgo. A apresentação em outros países, da Europa e não só, está a ser planificada.