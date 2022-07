Caixa Geral de Depósitos quer relançar venda do banco em Cabo Verde

Depois desta semana a Caixa e o Novobanco terem vendido a empresa de segurança Esegur aos espanhóis da Trablisa, Paulo Macedo, presidente do banco público português, conta relançar processo de venda do banco em Cabo Verde no próximo mês

Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Novobanco fecharam a esta semana a venda da empresa de segurança Esegur, revelou o presidente do banco público. Paulo Macedo anunciou ainda que conta relançar no próximo mês, se o Governo assim decidir, o processo de venda de um dos dois bancos que tem em Cabo Verde. Em relação à Esegur, a empresa foi vendida esta quinta-feira aos espanhóis da Trablisa, que teria oferecido um preço de 30 milhões de acordo com a imprensa espanhola. “Foi uma operação que teve muitos meses para ser trabalhada. (…) O efeito em capitais é positivo, mas é marginal”, disse o líder da Caixa, que tinha 50%, sem revelar o valor do negócio. Sobre a venda do banco cabo-verdiano Banco Comercial do Atlântico, Paulo Macedo disse que tem a expectativa de que o processo seja relançado no próximo mês, mas depende da decisão do Conselho de Ministros. “A nossa expectativa é que, estando o processo a decorrer há algum tempo, parecendo que é relativamente pacífico que não faz sentido a Caixa ter dois bancos em Cabo Verde, e havendo interessados no processo, o processo seja rapidamente despachado. O timing será o Governo que definirá”, declarou o gestor. Outro dos negócios que a o banco público tem para venda é a Caixa Brasil, mas está numa fase diferente em relação ao processo do banco em Cabo Verde. A Caixa registou lucros de 486 milhões de euros no primeiro semestre, uma subida de 65% em relação ao mesmo período do ano passado.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.