Combustíveis com preços mais baixos

Descidas variam entre os 11,85% e os 6,18%

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), actualizou os novos preços máximos dos combustíveis que entram em vigor a partir das 00H00 do dia 1 de Agosto.

De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida por 166,60 ESC/L; o petróleo a 179,40 ESC/L; o gasóleo normal a 170,10 ESC/L; o gasóleo para eletricidade a 161,10 ESC/L; o gasóleo marinha a 135,70 ESC/L; fuel 380 a 121,20 ESC/KG e o fuel 180 a 126,50 ESC/KG.

Já o gás butano passa a ser vendido a granel por 153,80 ESC/KG; sendo as garrafas de 3KG a 438,00 escudos; as de 6KG a 923,00 escudos; as de 12,5Kg, a 1922,00 Escudos e as de 55Kg a 8458,00 Escudos.

No mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Electricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 380 e do Fuelóleo 180 diminuíram em 8,34%, 11,85%, 11,49%, 6,18%, 10,65%, 10,96%, 10,09% e 10,28%, respectivamente.

Todos estes valores percentuais, somados, correspondem a uma queda média de preços dos combustíveis de 9,98 por cento.

Cotações de Petróleo

Como avança a ARME, durante o mês de Julho houve alguma volatilidade nas cotações do petróleo Brent nos mercados internacionais, registando decréscimos médios de 11,69% (102,23 dólares), quando comparadas às do mês de Junho (115,77 dólares).

Os principais motivos desta descida têm que ver com as reacções do mercado à valorização do dólar; o receio de possíveis novos confinamentos na China, em consequência dos testes em massa realizados para despistar os casos de coronavírus; a retoma de funcionamento e operação do gasoduto Nord Stream 1; e a incerteza existente relativamente ao risco de uma recessão mundial devido às pressões inflaccionárias, tendo levado o Banco Central Europeu a subir a taxa de refinanciamento de 0% para 0,5%, como forma de combater a forte subida de preços.

Esta descida foi atenuada pelo anúncio da Reserva Federal Americana de novas sanções económicas às entidades ligadas à indústria petrolífera do Irão e Bielorrússia e pela descida dos stocks norte-americanos de petróleo.