Cotação do barril Brent para entrega em Outubro sobe para 101,23 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Outubro terminou esta quarta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 1,01%, para os 101,23 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 1,01 dólares face à sessão anterior, quando tinha terminado nos 100,22 dólares.

Depois de ter ultrapassado a barreira dos 100 dólares na terça-feira, o Brent continuou a subir, impulsionado pela especulação do mercado sobre os planos da Arábia Saudita para evitar quedas nos preços.

As reservas comerciais dos Estados Unidos caíram na semana passada em 3,3 milhões de barris.

Washington também libertou 8,1 milhões de barris da sua reserva estratégica, uma medida para tentar moderar o preço do crude.