​Movimentos de aviões e passageiros aumentaram no 2º trimestre de 2022

No 2º trimestre 2022, Cabo Verde registou um aumento de aviões movimentados e de passageiros, face ao trimestre homólogo de 2021, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o INE no 2º trimestre de 2022, face ao trimestre homólogo de 2021, os dados da Estatística dos Transportes, registaram um aumento de 107,4% de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais.

Conforme os dados do INE no mesmo período também houve um aumento de 311,6% no número de movimentos de passageiros e aumento de 8,3% nas toneladas de cargas movimentadas nos aeroportos e aeródromos.

Os registos apontam ainda para o aumento de 20,9% nos correios movimentados nos aeroportos e aeródromos

Os dados do INE informam ainda que houve um aumento de 17,1% do número de navios movimentados e aumento de 35,5% no número de passageiros movimentados nos portos do país.

registou-se ainda um aumento de 3,0% no número das mercadorias nos portos nacionais.

O que se refere aos transportes terrestre, destaque para um acréscimo de 14,7% no número de passageiros transportados nos autocarros.