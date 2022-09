Apresentação oficial do novo portal de Transporte e Turismo Sustentável

O novo portal de Transporte e Turismo Sustentável, criado com o objectivo de promover e vender pacotes turísticos, bilhetes de navios, utilidades turísticas, entre outras atividades ligadas ao mundo do turismo, vai ser apresentado na próxima sexta-feira, 9 de Setembro, na Praia.

A Cabo Verde Online, SA, promotora do projeto “Brava - o Destino”, vai apresentar, na Cidade da Praia, o novo portal de Transporte e Turismo Sustentável.

De acordo com um comunicado oficial da Cabo Verde Online, SA, um dos objectivos do novo portal é a transformação económica e sustentável de “DJABRÁBA” (da Ilha Brava), e tem como foco três pilares fundamentais: turismo, transporte marítimo e terrestre e plataforma digital.

“Após assinatura da Convenção de Estabelecimento com o Governo de Cabo Verde para um período de 15 anos, o lançamento do portal https://caboverdeonline.com é o primeiro passo em direção à implementação do projeto, que será seguido da construção de uma nova embarcação de 70 metros e do empreendimento turístico Brava Resort & Conference Center by Marriott”, sublinha-se no comunicado.

CaboVerdeOnline.com almeja o desenvolvimento integrado da ilha Brava e sua inserção na dinâmica de crescimento nacional. Neste sentido, tem vindo a apostar, desde 2015, na transformação de casas degradadas, adaptando-as para actividades turísticas. A empresa conta ainda com serviços de restauração, excursões e outras atividades turísticas em Cabo Verde.

A Sociedade CaboVerdeOnline.com, cujas actividades no sector de media e comunicação tiveram início nos anos 2000, nos EUA, foi, segundo disse, a primeira comunidade virtual de Cabo Verde, oferecendo soluções e serviços de computadores, internet, media e e-commerce.

Para além de ter sido pioneiro e proprietária do diário digital “Visão Online”, jornal impresso “Nos Jornal”, parceiro financeiro do programa de televisão Cabo Vídeo, foi ainda fundadora e promotora do projecto CV Fast Ferry, empresa de transportes marítimos.

O evento de apresentação,a ter lugar num dos hotéis da capital do país, contará com a presença do vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, além de convidados diversos com destaque para homens de negócio.