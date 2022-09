“Linhas de crédito estão operacionais e já registamos cerca de um milhão de contos na plataforma” – secretária de Estado

A secretária de Estado do Fomento Empresarial disse esta quarta-feira que as linhas de créditos estão operacionais e que a plataforma registou um total de um milhão e duzentos e mil contos de créditos intermediados pelos bancos comerciais.

Adalgiza Vaz avançou estas informações à imprensa, à margem da I reunião ordinária do Conselho Nacional de Desenvolvimento do Sector Financeiro (CNDSF), realizada hoje, tendo referido que o encontro servirá para fazer o balanço das linhas de crédito.

Segundo disse, o Governo prevê atingir até ao final do ano um quarto do montante aprovado das linhas de crédito de nove milhões de contos e que ao definir essas linhas não estipulou um prazo para a utilização das mesmas.

“O nosso horizonte é de 2022 a 2023 o prazo previsto para atingirmos o nível do PIB antes da pandemia e está a correr bem, queremos também partilhar com os bancos as reformas que estão em curso, vamos também ter a oportunidade de partilhar com os nossos parceiros e as instituições financeiras a última avaliação que o Banco Mundial fez do sistema financeiro”, declarou.

A governante afirmou que as instituições financeiras não têm de ter qualquer preocupação de refinanciamento, tendo em conta o nível de liquidez na economia.

“Os bancos ultrapassam todos os rácios prudenciais em termos de solvabilidade e liquidez e rentabilidade temos uma alta taxa de bancarização, a preocupação é de continuarmos nesta senda de modernização do sistema financeiro e acompanhar o movimento a nível internacional com o desenvolvimento das tecnologias”, afirmou.

Avançou, por outro lado, que o Governo apela ao esforço das instituições financeiras e que está neste momento a executar um programa de investimento de cerca de 70 milhões de contos para acompanhar vários projectos que têm impacto directo e indirecto no sector privado, e particular para as instituições financeiras.

Ainda no âmbito do programa de investimento do Governo, destacou o financiamento de 25 milhões de dólares, através do Banco Mundial, que ao seu ver tem um impacto directo no sector financeiro.

O CNDSF, criado pelo decreto-lei 76/2021, de 02 Novembro, é um órgão de coordenação da ação de agentes públicos em matéria de promoção do desenvolvimento do setor financeiro nacional, ao qual compete promover o debate, a socialização e a avaliação das propostas do Governo que versem sobre o desenvolvimento do setor financeiro ou de atividades com ela relacionada.

O CNDSF, nos termos do referido decreto-lei, é presidido pelo ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e tem como vice-presidente o Governador do Banco de Cabo Verde.