​Expomar regressa esta quinta-feira com a Macaronésica como pano de fundo

O centro de pequenas encomendas, sediado nas instalações da Enapor, em São Vicente, cede espaço à IX edição da Expomar - Feira das Actividades Económicas Ligadas ao Mar, que arranca esta quinta-feira. O certame, que regressa depois de três anos, devido à crise pandémica provocada pela covid-19, foca-se nos “desafios do turismo náutico na Macaronésia”.

Segundo a presidente executiva da FIC, Angélica Fortes, tudo está a postos para o arranque da feira, que deverá contar com “casa cheia”.

“A perspectiva é boa, principalmente porque houve engajamento dos expositores, depois de três anos. Foi mais difícil convencer as pessoas a participarem nesta feira e sendo uma feira temática, com uma dimensão menor, as pessoas têm alguma reticência em participar. Mas conseguimos e estamos com o espaço cheio”, refere.

A Expomar 2022 conta com 54 stands de expositores nacionais e estrangeiros, entre eles Açores, Canárias e Madeira. À semelhança de edições anteriores, a feira integra três componentes, sendo eles exposição/mostra de produtos, serviços e tecnologias com aplicação ao mar, encontros de negócios e uma conferência Internacional que deverá reunirá especialistas de Açores, Cabo Verde, Canárias e Madeira, para debater, precisamente, os “desafios do turismo náutico na macaronésia”.

Gil Costa, secretário-geral da Câmara de Comércio de Barlavento, instituição parceira da FIC na realização do evento, sublinha que o objectivo é facilitar “uma troca de boas práticas” nas actividades económicas ligadas ao sector.

“Este ano iremos dar um especial destaque à questão do turismo náutico, daí que planeamos, com o apoio de alguns parceiros, a conferência internacional, onde convidamos especialistas de os países da Macaronésia”, explica.

A Expomar 2022 acontece de 29 de Setembro a 1 de Outubro em São Vicente.

Sobre o novo centro de feiras e exposições de São Vicente - prometido desde a demolição nas instalações em Laginha - Angélica Fortes, sem muitos pormenores, revela que "o processo está em andamento a nível governamental".