Governo perspectiva “inverno turístico” extraordinário

O PCA do Instituto do Turismo, Humberto Lélis, afirmou hoje que o Governo perspectiva uma época de inverno “extraordinária” para o sector do Turismo, de acordo com os indicadores da retoma a nível internacional e nacional.

Segundo o presidente do conselho de administração (PCA) do Instituto do Turismo, os dados apontam para uma retoma do sector do turismo a nível internacional e nacional, não obstante a conjuntura internacional da incerteza ligada à invasão russa à Ucrânia.

De acordo com o responsável, a pandemia veio a paralisar o sector a nível mundial e nacional, mas também serviu para se limar algumas arrestas como é o caso da situação laboral dos trabalhadores e coesão social, bem como a preparação do tecido empresarial para a retoma plena do sector do turismo.

“Estamos a testemunhar a plena retoma do sector do turismo, mesmo a nível global e nacional”, sublinhou, acrescentando que em Junho atingiu-se 70 por cento (%) dos indicadores do ano de 2019, o que, disse, “é extraordinário”.

O PCA do Instituto do Turismo precisou que em relação a este verão, a nível global e nacional, acredita-se que o arquipélago está próximo ou mesmo acima daquilo que foi atingido em 2019.

Por esta razão, a mesma fonte disse acreditar que a temporada do inverno que está prestes a iniciar-se venha a ser “extraordinária”, dependendo, todavia, da conjuntura internacional, que o governo vem acompanhando de forma atenta.

O responsável considerou que as famílias estão no centro das atenções do governo, motivo pela qual estão a apostar na formação, principalmente dos jovens para prepará-los para o mercado do trabalho, o que, por sua vez, segundo disse, terá impacto junto das famílias e na qualidade de serviço que se pretende para este sector, essencialmente com esta nova alargada.

Lembrando que a aposta do Governo tem vindo a ser na requalificação urbana e a qualificação da oferta turística, assim como na qualificação profissional dos jovens em plena articulação entre o Instituto do Turismo, IEFP, Escola de Hotelaria e Turismo, aquele responsável indicou que isso vai culminar com a entrada em vigor da carteira profissional dos profissionais ligados a este sector.

Humberto Lélis sublinhou, por outro lado, que o turismo não é o fim em si, mas que este venha a refletir no impacto do bem-estar e na felicidade das famílias cabo-verdianas, destacando que a ilha do Maio tem um “grande potencial” para o sector, razão pela qual foi escolhida para uma vez mais receber este acto central.

Realçando que o Governo tem vindo a trabalhar e acautelar todos os possíveis aspectos menos positivos que possam advir com o desenvolvimento do sector do turismo, salientou que a requalificação e ampliação do porto vai contribuir para melhorar acessibilidade a nível dos transportes marítimos.

“A Escolha da ilha do Maio tem que ver com o facto de estarmos a iniciar um novo ciclo e a ilha certamente que vai ocupar um espaço central neste novo ciclo do crescimento do turismo”, afiançou, precisando que nos últimos tempos tem havido um crescente interesse por parte dos investidores externos para com a ilha, graças a uma “aposta forte do Governo”.

A ilha do Maio acolhe esta terça-feira, 27 de Setembro, o acto central do Dia Mundial do Turismo, sob o lema “Repensando o Turismo”, estando prevista a realização de várias actividades para assinalar esta efeméride em que um dos temas tem que ver com a vertente da combinação da oferta turística entre a ilha de Santiago e do Maio, com destaque sobre a zona económica especial da ilha.