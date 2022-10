Prémio Nobel da Economia para Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvi

Investigação em redor dos efeitos das crises financeiras levaram a Academia Sueca a laurear os três economistas com o prémio Nobel da Economia deste ano.

Segundo avançou a Academia Real das Ciências da Suécia os laureados deste ano nas Ciências Económicas “melhoraram significativamente a nossa compreensão do papel dos bancos na economia, particularmente durante as crises financeiras”. Segundo os jurados do Prémio Nobel, “uma descoberta importante na sua investigação é a razão pela qual é vital evitar o colapso dos bancos”.

Os membros do júri do Prémio Nobel revelam que as bases da investigação dos três economistas desenvolvida na década de 1980 tiveram um impacto significativo para a investigação bancária moderna que reconhece a importância dos bancos na economia e de que os seus colapsos têm uma enorme probabilidade de alavancarem as crises financeiras. “Os conhecimentos dos laureados melhoraram a nossa capacidade de evitar tanto crises graves como resgates dispendiosos”, diz Tore Ellingsen, presidente do Comité do Prémio em Ciências Económicas.