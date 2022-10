Hotéis RIU em Cabo Verde obtêm a certificação Travelife

Os hotéis Riu Cabo Verde, Riu Funana, Riu Palace Santa Maria, Riu Palace Boavista e Riu Touareg obtiveram o certificado Travelife, que reconhece o compromisso com a sustentabilidade no sector do turismo, segundo comunicado divulgado hoje.

Numa nota de imprensa, o grupo afirma que a obtenção do referido certificado confirma que todos os estabelecimentos da RIU Hotels & Resorts em Cabo Verde cumprem com os standards internacionais da Travelife e se ajustam às boas prácticas na gestão ambiental e social, cumprindo os objectivos de Responsabilidade Social Corporativa da empresa. A mesma fonte refere que há uma década o Grupo RIU escolheu o selo Travelife para auditar o seu compromisso com a sustentabilidade. “Desde então, as condições que os hotéis devem cumprir para obter este certificado foram mudando, tornando-se cada vez mais rigorosas e com medidas mais específicas, para o alcance da excelência em sustentabilidade”, lê-se. Desta vez, foram os estabelecimentos que a cadeia tem na Ilhas do Sal e Boa Vista que cumpriram os requisitos necessários para receber o reconhecimento. Entre eles estão as boas prácticas em políticas organizacionais, direitos humanos, relações e condições de trabalho, meio ambiente, cumprimento da legislação, desenvolvimento local e compromisso com comunidades e clientes. Para se obter o certificado Travelife, primeiro são compilados os dados do consumo de água e energia nos hotéis e o controlo dos resíduos e substâncias perigosas. Por esta razão, o único hotel que não pôde obter o certificado Travelife foi o Riu Karamboa, uma vez que já se encontrava em processo de reforma durante a auditoria.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.