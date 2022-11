Fórum Africano de Investimento garante investimentos de 31 mil milhões em África

O Fórum Africano de Investimento, uma iniciativa do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para juntar investidores e governos africanos, atraiu compromissos dos investidores no valor de 31 mil milhões de dólares na semana passada, anunciou o banco.

"O Fórum, a principal plataforma de investimentos em África, atraiu 31 mil milhões de dólares em compromissos de investidores africanos e globais", lê-se num comunicado do BAD, que salienta que este montante junta-se aos 32,8 mil milhões acordados em Março, num total de 63,8 mil milhões de dólares (sensivelmente o mesmo em euros), este ano.

O banco multilateral de desenvolvimento africano explica que as reuniões entre investidores e alguns chefes de Estado e de Governo, como Ulisses Correia e Silva, que se deslocaram a Abidjan para sublinhar o interesse das autoridades nos investimentos, permitiu garantir investimentos em várias áreas, como infraestruturas, energia, educação, indústrias criativas e desporto, para além de "transacções que evidenciam as mulheres empresárias".

O Fórum é uma iniciativa liderada pelo BAD e tem como parceiros fundadores várias instituições, como a Corporação Financeira Africana, o Banco Africano de Exportações e Importações, o Banco Europeu de Investimentos e o Banco Islâmico de Desenvolvimento.

"Os parceiros disseram que os resultados deste ano excederam as expectativas, já que o mundo está actualmente a lidar com muitos desafios económicos sem precedentes", lê-se ainda no comunicado, que dá conta que, desde a criação, em 2018, o Fórum já garantiu mais de 100 mil milhões de dólares em investimentos para o continente.