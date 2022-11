Cotação do barril Brent prossegue baixa e fecha em 87,45 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro terminou esta segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,19%, para os 87,45 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, fechou a sessão de ontem no International Exchange Futures a cotar 17 cêntimos abaixo dos 87,62 dólares com que acabou as transacções na sexta-feira.

Durante o dia, o Brent chegou mesma a evoluir abaixo dos 83 dólares, o que aconteceu pela primeira vez desde 11 de Janeiro.

A forte baixa ocorreu depois de o Wall Street Journal ter avançado que a Arábia Saudita e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) admitem aumentar a produção, para agradarem aos EUA e reduzirem os ganhos da Federação Russa com o preço do petróleo.

Segundo o meio, a OPEP vai estudar um aumento da produção de até 500 mil barris por dia, na sua próxima reunião, em 04 de Dezembro.

O preço do petróleo mantém a sua tendência de descida, para o que tem contribuído a convicção de uma baixa da procura global, por causa do arrefecimento económico.