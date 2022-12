AdS investe 424 mil contos para combater perdas de água e garantir distribuição

A Águas de Santiago (AdS) prevê investir mais de 400 mil contos no combate às perdas no abastecimento de água e na reabilitação das condutas, contando para o efeito com um aval do Estado.

Segundo uma resolução aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros, de 02 de Dezembro, o objectivo passa pela "restruturação profunda no sistema de abastecimento de água e saneamento na ilha de Santiago", nomeadamente na cidade da Praia, conforme previsto no plano de investimentos da AdS.

"No âmbito da sua missão e face aos desafios ligados à garantia de um serviço público de abastecimento de água e saneamento com qualidade, a AdS tem em andamento um programa de investimentos estruturantes, que vai beneficiar os nove municípios de Santiago", lê-se na resolução.

Para "executar o programa de combate às perdas", a empresa refere ser necessário recorrer a um financiamento bancário de 270 milhões de escudos, no âmbito do Programa de Eficiência Hídrica e Gestão das Perdas. Já para a execução do projecto de reabilitação das condutas primárias de adução e distribuição de água na zona da Cidadela, concelho da Praia, que também consta do seu programa de investimentos, a AdS solicitou um crédito bancário no valor de 154 milhões de escudos.

Os empréstimos terão duração de 132 meses, tendo o Governo aprovado, na mesma resolução, atribuir um aval do Estado para garantir os dois financiamentos, face ao "seu enquadramento com as medidas de políticas governamentais para o sector de água e saneamento".

"O valor estimado das perdas totais, físicas e aparentes, é na ordem dos 62% do total da água produzida e que entra nos sistemas de distribuição, sendo que 55% estima-se de perdas aparentes e 45% de perdas físicas. Desde 2018, esta prática, já observada e mensurada por vários estudos, tem sido contrariada pela AdS, com foco crescente no desenvolvimento e implementação de projectos pontuais de redução de perdas, na criação de um órgão próprio para a coordenação dessas acções e no desenvolvimento e implementação de práticas e procedimentos para o efeito", lê-se.

"Esta aposta, tem trazido benefícios, ainda que insuficientes em termos de melhoria da sustentabilidade económica e financeira da empresa e, consequentemente, do sector, na ilha e no país. No contexto da seca prolongada que se registou entre os anos de 2017 a 2021 derivado das alterações climáticas, agravada pela pandemia da covid-19, é fundamental a consciencialização massiva e a todos os níveis de que os recursos hídricos são limitados e que temos a necessidade acrescida de protegê-los e conservá-los com uso racional", acrescenta.

O programa de investimento da Ads envolve o projecto de eficiência hídrica e gestão de perdas, reabilitações de condutas primárias e um projecto de águas residuais tratadas, entre outras áreas.

"Tendo em conta este programa de investimentos, a AdS perspectiva alcançar a partir de 2022 uma melhoria significativa na sua situação financeira e operacional", refere ainda o documento.

A resolução recorda que "o actual estado de degradação de grande parte das infraestruturas de abastecimento de água existentes nos concelhos da ilha de Santiago", devido aos "baixos investimentos feitos ao longo dos tempos em intervenções de melhorias, da não substituição e remodelação das infraestruturas, da falta de atenção dada à manutenção das mesmas, do elevado estado de envelhecimento dos contadores de água".

"A não implementação de práticas e procedimentos adequados de operação tem contribuído para um elevado volume de perdas físicas de água por fugas em reservatórios, condutas e ramais. Na mesma linha em relação a perdas aparentes (comerciais), por erros de medição, por uso não autorizado (roubo) e ainda, pelo consumo autorizado não facturado", lê-se ainda.