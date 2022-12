PIB aumentou 17,1% no 3º trimestre

No 3º trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) registou, em termos homólogos, um aumento de 17,1%, em volume. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) este resultado é explicado, em larga medida, pelo aumento do consumo privado e das exportações.

Os dados do INE apontaram que os impostos líquidos de subsídios apresentaram uma evolução homóloga de 19,4%. Em termos reais, no 3º trimestre de 2022 que o PIB registou uma variação homóloga positiva de 17,1%, a taxa registou um valor inferior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) à verificada no 2º trimestre de 2022.

O consumo final teve uma variação homóloga positiva de 4,8% no 3º trimestre de 2022 (25,7% no trimestre anterior). O Consumo Privado aumentou 13,0% em termos reais e o consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga negativa de 17,9%, em volume (-11,6% no trimestre anterior).

De acordo com os dados do INE, o investimento teve uma variação homóloga positiva de 16,0% em volume, no 3º trimestre de 2022 (-26,5% no trimestre anterior).

No que se refere às Exportações de Bens e Serviços, em volume, assinalaram no 3º trimestre, uma variação homóloga de 108,5% (118,0% no trimestre anterior). As Importações de Bens e Serviços, em termos homólogos, aumentaram 33,4%.

Do lado da oferta, o INE indica que o Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 16,8%, destacando-se para o efeito as actividades de Alojamento e Restauração, Transporte e Comércio.

O VAB do ramo Agricultura diminuiu 14,3%, no 3º trimestre de 2022, contribuindo negativamente em 0,7 p.p. na variação total do PIB. O VAB do ramo das Indústrias Transformadoras registou um aumento de 6,1% (7,8% no 2º trimestre de 2022), contribuindo positivamente em 0,9 p.p. para a variação total do PIB.

O INE divulgou ainda que os dados apurados referentes ao 3º trimestre mostraram que o VAB do ramo da Construção apresentou uma queda de -2,7%, no 3º trimestre de 2022, e uma contribuição de 0,3 p.p. na variação total do PIB.

Crescimento do PIB

Comparativamente ao mesmo trimestre de 2022, o VAB do ramo de Comércio registou no 3º trimestre de 2022, uma variação homóloga positiva de 38,0%, em volume (41,6% no trimestre anterior), traduzindo-se num contributo para a variação homóloga do PIB de 3,5 p.p.

O VAB dos ramos de Transporte, Alojamento e Restauração, apresentaram, em termos reais, uma variação positiva de 43,1% e 394,3%, respectivamente, no 3º trimestre (contribuindo positivamente em 4,0 p.p. e 6,0 p.p., respectivamente, para a variação total do PIB). O VAB do ramo da Administração Pública teve, no 3º trimestre, uma variação homóloga de 3,8% (-0,6 % no 2º trimestre de 2022), contribuindo em 0,2 p.p. na variação total do PIB.

Variação total do crescimento do PIB

Por sua vez, os dados do INE indicaram que os Impostos Líquidos de Subsídios sobre os Produtos, em termos reais, apresentaram um acréscimo homólogo de 19,4% no 3º trimestre, contribuindo em 2,7 p.p. na variação total do PIB.