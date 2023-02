Enapor e PN assinam protocolo de cooperação no software da Janela Única Portuária

A Enapor e a Polícia Nacional rubricaram hoje, na Cidade da Praia, um protocolo de cooperação que tem por objectivo o estabelecimento de uma parceria para a utilização plena das diversas funcionalidades da Janela Única Portuária.

O acordo foi formalizado pelo presidente da Enapor, Ireneu Camacho, e pelo do director nacional da Polícia Nacional (PN), Emanuel Staline Moreno, na Cidade da Praia.

Em declaração à imprensa, o responsável do Enapor afirmou que este protocolo tem como objectivo massificar a ligação que a Enapor tem com a PN e incluir a corporação policial para um trabalho conjunto através da Janela Única Portuária (JUP), software que faz gestão de toda a comunidade portuária.

“A Enapor tem por seu papel criar as condições, infra-estruturas e equipamentos para que PN possa fazer e efectivar o seu bom trabalho”, frisou Ireneu Camacho.

“Pretendemos avançar com alguns investimentos a nível de informática, criando outras condições para que a polícia possa ter equipamentos que consiga tirar maior proveito de um software que é a JUP e também outras situações que ainda são da responsabilidade do porto que é também melhorar as infra-estruturas”, acrescentou o presidente da Enapor.

O director nacional da PN, Emanuel Moreno, por seu lado, disse que este protocolo tem também como objectivo reforçar ainda mais a parceria e cooperação entre estas duas instituições.

A mesma fonte avançou que no futuro vão trabalhar noutros projectos pois, “necessariamente” a PN tem que trabalhar juntamente com a Enapor e a Administração Interna, na integração de sistemas e beneficiar de todas informações.