Vendedeiras da 8ª edição da Feira de Cinzas confiantes apesar dos produtos estarem mais caros

As vendedeiras da 8ª edição da Feira de Cinzas, que decorre ao largo do estádio da Várzea, na Cidade da Praia, de hoje até quarta-feira manifestaram-se confiantes numa boa venda apesar de os produtos estarem mais caros.

Promovida pela Câmara Municipal da Praia, a edição deste ano acontece sobre o lema “Cinzas: Kultura, Património pa Preserva” e conta com a participação de 130 feirantes, sendo 30 para venda de peixes e 100 para hortícolas e outros.

Durante esta manhã, a Inforpress constatou que o espaço estava abastecido com variedades de produtos essenciais para confeccionar o tradicional almoço de cinzas e o movimento já se fazia sentir.

Os valores mais elevados foram observados num dos principais ingredientes, 1kg de peixe custa 1.200 escudos, cebola de terra e pimentão 400 escudos/kg e coco entre 200 a 300 escudos cada um.

Jaqueline Tavares, uma das vendedeiras, reconheceu que este ano os preços estão muito caros, mas mostrou-se optimista de que os cabo-verdianos não vão abrir mão das compras.

“Este ano o preço dos produtos não está barato nem convidativo, mas estou confiante e com fé em Deus que vamos conseguir vender, uma vez que cinzas é uma grande festa da ilha de Santiago e cada um vai fazer um esforço para comprar um pouco de cada”, referiu.

Entretanto avançou que a batata inglesa de terra está a ver vendida a 200 escudos, cebola de terra 400 escudos, coco grande 300 escudos, tomate 200 escudos, batata doce 200 escudos, couve 120, repolho 120, xerém 120 a 150, cenoura de terra 200 escudos.

Na mesma linha, a feirante Irene Kebra, apesar de manifestar a sua preocupação com os preços elevados dos produtos, mostrou-se confiante numa boa venda.

“Os preços estão mais ou menos, ou seja, temos produtos que estão mais caros e outros nem por isso sendo que a cada dia tem variado, por exemplo, se hoje comprarmos 100 escudos amanhã pode estar 120 assim sucessivamente cada dia com um preço”, sublinhou.

Segundo avançou, 1kg de mandioca está 260 escudos, batata inglesa 180, cenoura de terra 200 escudos, tomate 240, banana verde 160 escudos, feijão fava 500 escudos, xerém 140, mel 500 escudos e 1kg de farinha de milho 100 escudos.

Por seu turno, o administrador do Serviço Público de Abastecimento ao Município da Praia (SEPAMP), José Carlos, afirmou que há uma expectativa muito alta com o regresso do evento que esteve suspenso nos últimos dois anos devido à pandemia da covid-19.

“Em termos de adesão foi um sucesso, sendo que desde o início houve um engajamento e um “Djunta mô” (parceria) entre a organização e as vendedeiras”, apontou o administrador.

Neste sentido, apelou a todos os munícipes da ilha de Santiago a dirigirem-se à feira porque estão disponíveis todos os produtos necessários para o tradicional almoço de cinzas.

O evento conta também com vendedeiras da ilha do Maio, Brava e Fogo.

A quarta-feira de Cinzas marca o primeiro dia da Quaresma no calendário cristão e ocorre 40 dias antes da Páscoa.

Normalmente, neste dia, segundo a Igreja Católica, os cristãos devem cumprir um dia de jejum (uma refeição plena e duas meias refeições) e absterem-se do consumo de carne ou de caldo de carne.