Governo e CVI chegam a acordo e assinam novo contrato de concessão na próxima semana

O ministro do Mar, Abraão Vicente, anunciou hoje que o Governo e a Cabo Verde Interilhas (CVI) já chegaram a um acordo e que no início da próxima semana será assinado um novo contrato de concessão.

O anúncio foi feito pelo governante durante a sua intervenção na sessão plenária desta sexta-feira.

“Aproveito para anunciar que chegamos a um acordo com a CVI e no início da próxima semana será assinado um novo contrato de concessão. Anuncio que já temos financiamento para o Plano B, desenhado e escrito por este governo, que irá dotar Cabo Verde aquilo que sempre lhe faltou. Infraestruturas para o transporte marítimo. Barcos, mais barcos”, assegurou.

Em Julho de 2022, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou que o modelo tarifário do transporte marítimo interilhas e o contrato de concessão seriam revistos pelo Governo, depois de a empresa ter acusado o executivo de incumprimento das suas obrigações financeiras, desde o início da concessão em 2019.

Na sequência, o ministro do Mar, Abraão Vicente esclareceu que a revisão do contrato de concessão tinha a ver com a clarificação dos custos elegíveis para a atribuição da subvenção, com a alocação de mais navios às sete linhas desenhadas na concessão e na relação da Cabo Verde Interilhas com os demais operadores do sector.

No passado mês de Fevereiro, a Direcção Nacional de Política do Mar (DNPM) afirmou que o Estado já pagou à CV Interilhas (CVI) o montante de 427.827.628 escudos, referente à dívida reconhecida em Dezembro de 2022, no valor de 581.275.085 escudos.

Também garantiu que processo de revisão do contrato de concessão seria concluído nos próximos dias e que inclui a implementação de um novo modelo operacional que garanta um serviço público de transporte marítimo eficiente e regular, suportado por um modelo financeiro sustentável.