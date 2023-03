Banco Africano de Desenvolvimento vai ter escritório em Cabo Verde - Governo

​O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), que já financiou Cabo Verde com 610 milhões de euros, vai abrir um escritório no arquipélago, anunciou hoje o Governo, no arranque da visita de uma missão da instituição.

“Um dos pontos cruciais desta missão é a possibilidade de abertura de um escritório do BAD em Cabo Verde. E já há um acordo de princípio para este importante passo”, revelou fonte do Governo, a propósito da visita desta missão, composta por sete administradores, representando cerca de 25 países, que arranca hoje, na Praia.

“Ainda sobre a mesa no âmbito desta visita está a possibilidade da selecção de Cabo Verde como país piloto para fazer parte da implementação da iniciativa Banco do Investimento e Empreendedorismo Jovens do BAD. Efectivamente, trata-se de uma missão de capital importância para Cabo Verde”, acrescentou a fonte.

Esta missão do BAD enquadra-se nas visitas anuais dos administradores da instituição aos países africanos, sendo que a última do género a Cabo Verde aconteceu em 2004, prevendo para esta semana reuniões com as autoridades nacionais, parceiros de desenvolvimento, sociedade civil e sector privado.

Segundo o Governo, em 46 anos o BAD, enquanto banco de desenvolvimento – que conta com 54 países africanos e 27 de fora do continente - financiou Cabo Verde com cerca de 610 milhões de euros. Actualmente, conta com quatro projectos em execução, num pacote que representa cerca de 70 milhões de euros.

A visita desta missão, que prevê hoje uma reunião com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, na Praia, estende-se 17 de Março e inclui ainda uma deslocação ao Fogo, com o objectivo de explorar o potencial agrícola daquela ilha.