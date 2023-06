​Combustíveis mais baratos em Junho

Os combustíveis estão mais baratos a partir desta quinta-feira, 1 de Junho. As descidas dos preços são generalizadas, com um decréscimo médio de 4,97%, segundo a nova tabela de preços máximos estabelecidos pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela que fixa os novos preços máximos dos combustíveis, o Gasóleo normal custa agora 117,70 ECV/L; a Gasolina passa a ser vendida por 140,70 ECV/L; o Petróleo custa 129,60 ECV/L; o Gasóleo para Eletricidade passa a ser comercializado por 104,00 ECV/L; o Gasóleo Marinha custa 90,00 ECV/L.

O Fuel 380 passa a ser vendido a 83,00 ECV/Kg e o Fuel 180 custa 89,70 ECV/Kg.

O Gás butano passa a ser vendido a granel por 125,70 ECV/KG. As garrafas de 12,5 Kg custam a 1.571,00 ECV; as de 6 Kg são comercializadas por 754,00 ECV, as de 3kg são vendidas por 358,00 ECV e as de 55 Kg valem 6.913,00 ECV.

De acordo com a nova tabela, em termos percentuais, no mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 380 e do Fuelóleo 180 diminuíram em 10,53%, 4,16%, 3,93%, 3,92%, 4,41%, 4,46%, 4,13% e 4,24%, respetivamente, o que corresponde a um decréscimo médio de 4,97%.

Comparativamente ao período homólogo (junho de 2022), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 19,63% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a uma diminuição de 9,48%.

De acordo com os dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire, os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em dólares por toneladas métricas (USD/MT), comercializados em Cabo Verde, tiveram decréscimos durante o mês de maio de 12,02% (618,17 USD/MT), relativamente ao mês de abril (702,66 USD/MT). Assim, as cotações do Butano, da Gasolina, do Jet A1, do Gasóleo ULSD e do Fuelóleo 0,5% diminuíram em 26,37%, 9,52%, 9,46%, 9,32% e 8,56%, respetivamente.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados vigoram entre os dias 1 e 30 de Junho de 2023.