Retoma da normalidade nos portos de Cabo Verde aumenta lucros da Enapor para 255,8 milhões de escudos

A retoma da normalidade na actividade portuária em Cabo Verde permitiu à Enapor, concessionária dos portos nacionais, aumentar os lucros em 63,7% em 2022, para 255,8 milhões de escudos.

“O ano de 2022 representou a retoma da normalidade para a Enapor - Portos de Cabo Verde, após dois anos de incertezas que serviram para comprovar a resiliência e robustez da empresa. No ano em que celebrou o seu 40.° aniversário, a Enapor registou excelentes resultados financeiros, comerciais e operacionais”, destaca a administração, no relatório e contas, consultado hoje pela Lusa.

De acordo com o documento, a Enapor facturou 3.437 milhões de escudos em 2022, um aumento de 1% face ao ano anterior, com a administração a apontar “um assinalável desempenho financeiro da empresa” no ano passado.

“Esses resultados atingidos em 2022 permitiram um aumento salarial para 2023 acima de 2% aos colaboradores da Enapor”, refere a administração.

Acrescenta que “todos os segmentos do tráfego portuário registaram aumentos”, sendo que o movimento de navios cresceu 12,9%, em face ao ano 2021, tendo sido registadas 7.675 escalas. Em relação ao tráfego de passageiros, os portos de Cabo Verde alcançaram um novo recorde com 1.371.051 passageiros transportados em 2022, um aumento de 25,9%, quando comparado ao do igual período do ano anterior.

Já o tráfego de mercadorias registou a movimentação de 2.500.428 toneladas, representando um aumento de 144.543 toneladas em relação ao 2021, “o que evidencia a recuperação sustentável do tráfego portuário após o surto da pandemia da covid-19, não obstante os reflexos negativos que se fizeram sentir em 2022 com a guerra na Ucrânia”.

Em relação ao tráfego de cruzeiros, “registou-se um aumento robusto em 353,6% nas escalas”, em comparação ao período homólogo.

“As 127 escalas corresponderam a um movimento de 60.617 turistas, redundando num acréscimo de 447,8%, quando comparadas com as de 2021, reforçando a aposta da promoção de Cabo Verde como um emergente destino de cruzeiros. São números que ultrapassam os registados em 2019, o período pré-pandémico”, acrescenta.

Com 986 trabalhadores, a Enapor, opera os nove portos do arquipélago e decidiu aplicar 50% dos lucros de 2022 em dividendos ao accionista Estado – praticamente 128 milhões de escudos-, 45% para cobertura de prejuízos de exercícios anteriores e 5% em reservas legais.