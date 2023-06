Compra de apartamentos aumenta apesar do “valor elevado” no mercado – corretores

A compra de apartamentos na cidade da Praia aumentou nos últimos tempos, apesar do “valor elevado” no mercado que varia entre 9.500 e 57 mil contos, sendo os emigrantes os que mais adquirem os apartamentos.

Esta constatação foi feita por corretores de imóveis abordados pela Inforpress sobre a venda e arrendamento de apartamentos na capital do país, indicando que Palmarejo Baixo e Grande e a Cidadela são as zonas mais preferidas.

Joana Andrade, uma das entrevistadas que labuta no sector imobiliário há vários anos, explicou que muitos têm reclamado do aumento do preço, justificado pela elevada procura, lembrando que é a lei da oferta e da procura que determina os preços.

Apontou também que a maioria das pessoas que procuram os apartamentos para comprar são os emigrantes e casais, ressaltando que os emigrantes lideram a lista dos mais que compram.

No entanto, acrescentou que alguns jovens também compram os apartamentos, mas que tem reparado que a maioria deles ao encontrar um trabalho que lhes oferece maior condição de vida prefere comprar um carro primeiro ao invés de uma casa ou apartamento.

Karine Silva, que também trabalha neste ramo há algum tempo, asseverou que a procura de apartamentos para compra tem aumentado na cidade da Praia, sobretudo na zona de Palmarejo Baixo, considerada pelos clientes “uma das mais seguras” da capital.

Questionado sobre os preços que muitos consideram “altíssimos”, sobretudo com a crise que assola o país e o mundo actualmente, a corretora de imóveis disse que essa subida deve-se, sobretudo, ao aumento dos preços dos materiais de construção e à elevada procura.

Tanto Joana Andrade como Karine Silva afirmaram que muitos compradores recorrem ao banco para fazerem empréstimo, porque a maioria não tem dinheiro para pagar na totalidade o valor dos apartamentos.

Mas, neste particular, apontaram que, muitas vezes, uma pessoa pode ter uma parte do dinheiro e não conseguir a outra parte no banco justificando que “não é fácil” conseguir empréstimo.

Os que o conseguem sempre têm que pagar os 20 por cento (%) da entrada, porque o banco não disponibiliza 100% do dinheiro, acrescentaram.

No concernente ao aluguel António Barros, que trabalha neste ramo há oito anos, disse à Inforpress que a procura de habitação tem sido “razoável”.

O maior desafio, no seu entender, tem a ver com encontrar casas e apartamentos para alugar, referindo que a maioria das vezes os proprietários preferem alugar as suas próprias casas, o que torna o trabalho dos corretores mais difícil.

Apontou também que a maioria das pessoas prefere alugar apartamentos nas zonas de Achada Santo António, Palmarejo e Cidadela, onde os preços variam entre 20 e 40 mil escudos, e são tidos pelos clientes como bairros mais seguros e perto de muitas instituições.

Outros corretores de imóveis, Claudilson Mendes e Júlia Monteiro, também disseram que a maioria das pessoas procura alugar casas nestas zonas por acharem-nas mais seguras, mas reclamam do preço que dizem ser elevado.

Relativamente à caução que é aplicada para o aluguel dos apartamentos, os mesmos asseguram que é obrigatório para prevenir eventuais danos que o inquilino venha a causar no imóvel durante o período de tempo em que o ocupar.