Remessas familiares movimentaram mais de 375 milhões de dólares em 2022

A​s remessas dos emigrantes cabo-verdianos durante o ano 2022 fez movimentar 375 milhões de dólares, o equivalente a 18.2% do PIB nacional, resultando numa evolução de 2021 para 2022 na ordem de 45%.

A informação é do ministro das Comunidades, Jorge Santos, em declarações à Inforpress para falar sobre o Dia Internacional das Remessas Familiares, que se assinalou sexta-feira, 16, a nível mundial.

“Cabo Verde tem uma grande comunidade a nível da diáspora e conta com mais de dois terços da sua população fora, ou seja, mais de 1,5 milhões de cabo-verdianos de origem e descendentes, com relação com o país, o que, ao longo dos anos, tem tido uma evolução nas remessas que é fundamental para a economia como para o desenvolvimento social, saúde, educação, na luta contra a pobreza e nos rendimentos familiares”, afirmou.

Ainda segundo o governante, dados de 2022, do banco central, INE e Banco Mundial indicam que 375 milhões de dólares foram movimentados em 2022, em Cabo Verde, como contribuição financeira da comunidade.

As remessas, segundo realçou, entraram no país a três níveis: depósito a prazo nos bancos comerciais cabo-verdianos, investimentos directos e encomendas.

Os investimentos directos, frisou, ultrapassou os 4.8 milhões de escudos cabo-verdianos em 2022, sendo que as encomendas sociais cobrem 7% das despesas das famílias cabo-verdianas.

A título de exemplo, avançou que só dos Estados Unidos em 2022 entraram no país cerca de 27 milhões de euros em pequenas encomendas, isso sem contar com os que entram da Europa e África.

“Se somarmos estas três componentes de remessas estamos a falar de mais de 34% do PIB nacional, ou seja, a verdadeira dimensão das remessas da diáspora cabo-verdiana”, realçou, sublinhando que Cabo Verde é um país pequeno, mas com alta participação da sua diáspora no seu tecido empresarial, económico e social.

Conforme as Nações Unidas, em 2022, as remessas internacionais para nações de baixa e média rendas totalizaram 626 bilhões de dólares, as transferências médias mensais de 200 a 300 dólares enviadas por trabalhadores migrantes sustentam muitas famílias pelo mundo.

O Dia Internacional das Remessas Familiares é uma celebração adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, anualmente em 16 de Junho, e tem como objectivo comemorar a contribuição dos mais de 200 milhões de migrantes que enviam dinheiro para seus 800 milhões de familiares em seus países de origem.